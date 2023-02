Carnevale di Venezia: sui palchi musical e Commedia dell'Arte 

VENEZIA - Nell'ambito del palinsesto del Carnevale di Venezia 2023, sabato 4 e domenica 5 febbraio nei teatri della città andranno in scena due spettacoli, tra musical e Commedia dell'Arte rivista in chiave moderna. Al Teatro ai Frari arriva sabato per la prima volta in Italia il musical "La Storia della mia vita" ("The Story of My Life"), scritto da Neil Bartram e Brian Hill, proposto in italiano per la regia di Ilaria Deangelis. Si tratta di un unico atto che porterà sul palco musica dal vivo e si comporrà di 17 brani cantati, tra momenti comici e drammatici e con un inizio e un finale a sorpresa. In scena, due soli personaggi, Thomas Weaver (Fabrizio Voghera) ed Alvin Kelby (Francesco Nardo), inseparabili amici d'infanzia, in una cittadina del mondo.

Un tributo al potere dell'amicizia e agli incontri che cambiano la nostra vita per sempre. Al Teatro a l'Avogaria, invece, domenica prenderà vita "Bricola e Regina", due personaggi con maschera della Commedia dell'Arte "moderna", nati dalla creatività dei due attori Giorgio Bertan ed Eleonora Fuser. E' uno spettacolo di genere attore-autore in cui i due personaggi, in libera uscita dall'Ospizio di S. Lorenzo, dialogano ai margini della società su tutto e su tutti, tra temi universali e vita quotidiana, alternando la cronaca agli aneddoti, i ricordi giovanili ai problemi della terza età.