Carenze sul lavoro, denunciati quattro imprenditori

VENEZIA - I Carabinieri del lavoro di Vicenza, nell'ambito dei controlli dei cantieri edili e di aziende metalmeccaniche della provincia, hanno denunciato quattro imprenditori, sospeso due aziende, trovato un lavoratore irregolare e erogato sanzioni per 55mila euro. Nelle imprese sono stati riscontrati problemi nella gestine della sicurezza, della manutenzione degli impianti e varie infrazioni in materia di salute ed igiene.

L'esito delle verifiche, svolte sull'intero territorio provinciale in cantieri edili e di aziende metalmeccaniche, ha consentito di individuare anomalie nel territorio dei comuni di Noventa Vicentina e Schio. Un lavoratore in nero è stato riscontrato in una ditta metalmeccanica di Schio, mentre quattro datori di lavoro sono stati invece denunciati per violazione delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Sono state elevate complessivamente sanzioni/ammende per oltre 55 mila euro.