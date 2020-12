Carenza di personale, l'Ulss2: "Pronti ad assumere 130 infermieri"

TREVISO - Negli ultimi due mesi il virus ha contagiato moltissimi trevigiani, tanto da essere ai vertici della classifica nazionale per numero di contagi e positivi al coronavirus. Dei pazienti positivi che hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere nel ultimi due mesi (da fine ottobre a ieri) per per la gravità dei sintomi da Covid, ben 104 stati ricoverati nelle Terapie Intensive degli ospedali trevigiani. Di questi, purtroppo, 42 sono deceduti. Un tasso pari al 40%.



“Attualmente - ha detto il direttore generale dell’Ulss2 Francesco Benazzi, facendo il punto sui ricoveri ospedalieri per Covid - sono 26 i pazienti costretti alle cure delle Terapie Intensive”. “Prendendo in considerazione sempre l’arco temporale che va da fine ottobre a fine dicembre all’ospedale di Montebelluna abbiamo avuto 24 pazienti ricoverati in Terapia Intensiva e 9 decessi, a Vittorio Veneto 31 ricoveri con 10 decessi e a Conegliano 21 ricoveri e 6 pazienti che non ce l’hanno fatta”.



Sul fronte ospedaliero Benazzi, con il direttore delle professioni sanitarie, Alberto Coppe, ha poi fatto il punto sul problema della carenza di personale, ancor più accentuata dall’emergenza sanitaria e sulle future assunzioni. “Sulla base del concorso indetto da Azienda Zero, sono state 472 le domande per lavorare all'interno dell’azienda sanitaria Ulss2. Da questo concorso sono entrati in graduatoria 320 candidati - spiega Coppe - ia questi, secondo la graduatoria che arriverà a giorni, assumeremo 80 infermieri che copriranno il turn over e extra turn over in base alle mancanze di posti date dai pensionamenti e trasferimenti". Gli infermieri saranno così suddivisi: 28 per il Distretto di Asolo (principalmente per le unità operative di Cardiologia e Radiologia), 12 per il Distretto Pieve di Soligo (per i reparti di Terapia Intensiva e area Medica) e 44 a Treviso (per i reparti di Cardiologia, Neurologia e le Aree critiche).



“Stiamo inoltre anticipando le assunzioni per altri 50 infermieri a tempo determinato con un avviso pubblico dell'Ulss 2. Questi sostituiranno le assenze per maternità e lunghe malattie e saranno quasi tutti impiegati nei reparti Covid degli ospedali trevigiani”.