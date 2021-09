Carenza di medici di base, pensionamenti e precarietà: nella Marca persi 185 medici in 10 anni

TREVISO - “La sofferenza nel reperimento di medici di medicina generale e l’inconsistenza delle soluzioni prefigurate dall’azienda sanitaria minano alla base l’assistenza sul territorio”.



Questa la posizione del sindacato del pensionati Cgil Treviso alla luce dell’analisi elaborata dall’Ufficio Studio Dipartimento di Contrattazione Sociale sulla medicina di base . Secondo l’analisi presentata dalla ricercatrice sociale Anna Rita Contessotto, in dieci anni, dal 2011 al 2021, sono venuti a mancare nell’Ulss2 185 medici di medicina generale, passando dai 696 del 2011 ai 511 attualmente in attività con un calo del 35%.



“Dal punto di vista anagrafico l’età media dei medici di medicina generale è di 52 anni, ciò significa che in termini di programmazione dell’assistenza, nella situazione attuale vi sono all’incirca, mediamente, 10 anni di attività, prima della pensione”, sottolinea la ricercatrice. Analizzando poi i distretti del territorio trevigiano emerge che la media di assistiti per medico è di 1483, erano 1259 nel 2011, con un aumento per ciascun medico di 541 pazienti.



Proprio per fronteggiare i nuovi pensionamenti e la carenza di medici sul territorio, la Conferenza dei sindaci dell'Ulss 2, riunitasi la settimana scorsa, ha chiesto di aumentare i massimali dei medici portando a 1.800 gli assistiti per ogni medico. Una decisione criticata dal sindacato.

“Una scelta che ci lascia basiti. I sindaci conoscono bene i problemi che hanno i cittadini, soprattutto le gravi carenze che ci sono nelle zone meno popolate come la Pedemontana”, sottolinea il segretario veneto Spi Cgil Renato Bressan.



Non va meglio sul fronte della medicina di continuità ( guardie mediche) e la medicina di gruppo. “Nel territorio dell’Ulss2 sono presenti 14 sedi di continuità assistenziale e ben il 90 % del personale è provvisorio. A fronte di 148 medici impiegati,134 sono precari e solo 14 titolari”, evidenzia la ricerca.



“Così come solo 14% dei medici lavora ad oggi nelle medicine di gruppo integrate, contro le previsioni che nel 2018 indicavano almeno il 60% dei medici impiegati in una forma associativa”.



“Ancora una volta la mancanza di personale deriva da una mancata programmazione che si riflette sui pazienti rispetto all’accesso alle cure, ai tempi riservati all’assistenza, soprattutto se viene aumentato ulteriormente il numero dei pazienti per medico curante”, aggiunge Marta Casarin della segretaria generale della Fp Cgil Treviso. “Inoltre, il rischio disparità nell’assistenza è molto elevato nel momento in cui l’organizzazione della medicina territoriale, rispetto alle cure primarie, presenta differenze”.