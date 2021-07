Carenza di medici di base: "La Lega ha smontato il sistema territoriale e ora si accorge che sono pochi”

VENEZIA - “Adesso, dopo aver smontato il sistema territoriale, la Lega si accorge della carenza dei medici di medicina generale e dà la colpa ai governi di centrosinistra. Siamo abituati ormai agli scaricabarile per cui la colpa è sempre di Roma”.



Così i consiglieri del Partito Democratico Veneto commentano la mozione depositata da alcuni colleghi della lista Zaia presidente, che pone l’attenzione proprio sulle carenze dei medici di base che si stanno riscontrando a macchia di leopardo su tutto il territorio delle Ulss del Veneto.



“Ricordiamo le affermazioni dell’allora sottosegretario Giorgetti sui medici di famiglia nell’agosto del 2019: ‘un mondo finito, nessuno ci va più’, tagliando corto sulla perdita di 45mila professionisti nel successivi cinque anni.



"Ora per i consiglieri regionali sono diventati ‘una risorsa indispensabile’. Su questo siamo d’accordo: bene, inizino a rivolgersi alla giunta per chiedere maggiori risorse. L'autonomia non può essere la scusa dietro cui nascondersi per giustificare i buchi di programmazione e la mancata valorizzazione del territorio”. OT

