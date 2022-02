Cardiopatie congenite, nasce ambulatorio congiunto a Trieste

TRIESTE - Un ambulatorio cardiologico e cardiochirurgico congiunto è stato realizzato all'Irccs Burlo Garofolo di Trieste attraverso una convenzione con la Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica di Padova. Lo rende noto l'ospedale materno infantile di Trieste, sottolineando che in questo modo si rinsalda la "stretta e storica" collaborazione tra i due enti nella cura delle cardiopatie congenite.

A Trieste medici dell'UO Cardiochirurgia Pediatrica e delle cardiopatie congenite forniranno all'utenza prestazioni prima non erogabili in Fvg, quali, ad esempio, la prima visita cardiochirurgica pediatrica per i pazienti in attesa di correzione chirurgica; il controllo cardiochirurgico per i bambini e gli adulti con cardiopatia congenita già operati; il counseling fetale cardiochirurgico per i genitori in attesa di un figlio con diagnosi prenatale di cardiopatia.

"Penso - sottolinea Biancamaria D'Agata Mottolese, Responsabile della Struttura Semplice di Cardiologia del Dipartimento di Pediatria del Burlo - che sia un passo importantissimo per la nostra Cardiologia, ma anche per tutto l'Irccs, perché questo ci permette di seguire a 360 gradi i nostri pazienti a Trieste, risparmiando spostamenti alla famiglia e garantendo i vantaggi che scaturiscono dalla multidisciplinarietà, cioè dalla condivisione diretta del singolo caso clinico tra cardiologo e cardiochirurgo".

La convenzione, aggiunge, "con lo staff della Cardiochirurgia Pediatrica di Padova, diretta da Valdimiro Vida, unitamente alla già esistente stretta collaborazione con la Cardiologia del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare di Trieste diretto da Gianfranco Sinagra, completa la rete che ci permette di trattare in modo completo i nostri pazienti e di seguirli al meglio anche nella vita adulta".