Carburante, continuano gli aumenti che vanificano i provvedimenti del Governo

VITTORIO VENETO – Mentre il Governo sta cercando di tamponare l’emergenza del caro carburanti, con provvedimenti che tra l’altro hanno già suscitato proteste per i blandi effetti che sortiranno, i prezzi continuano a salire. Oggi un lettore di Vittorio Veneto ci segnala a quanto sono giunti benzina e gasolio in un’area di servizio in autostrada. Il diesel vola a 2,449 euro al litro, il diesel + a 2,549 e la benzina super a 2,419 euro al litro.



È certo che domani, lunedì 21 marzo il decreto che impone la riduzione di 25 centesimi sulle accise dei carburanti, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Quindi solo da martedì 22 si avrà un primo beneficio. Secondo le stime del Governo i costi di benzina e gasolio dovrebbero scendere sotto i 2 euro al litro e più precisamente per la benzina 1,879 euro al litro e per il gasolio 1,849. Ma se nel frattempo insorgono nuovi rincari è chiaro che questi importi resteranno una chimera.