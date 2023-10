Il carburante confiscato finisce alla Croce Rossa

VENEZIA - Negli ultimi mesi, i militari del II Gruppo di Venezia, nell’ambito dei controlli d’istituto eseguiti sulle autocisterne adibite al trasporto di carburanti, hanno riscontrato numerose irregolarità e violazioni alla normativa in materia di accise.

In particolare, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro circa 100 litri di carburante per automezzi che veniva indebitamente trafugato dalle autocisterne da parte di taluni autisti che, in questo modo, sottraevano illecitamente il prodotto petrolifero al pagamento delle accise.



A seguito dell’avvenuta confisca dell’intero quantitativo di prodotto sequestrato, il carburante, su autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, è stato devoluto in beneficenza dalle Fiamme Gialle del II Gruppo di Venezia alla Croce Rossa Italiana - sede di Venezia Mestre.

La donazione in argomento è, quindi, il frutto delle attività della Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi alle accise sui prodotti petroliferi e consentirà di alimentare i mezzi di primo soccorso della C.R.I. per le finalità dell’organizzazione di volontariato.