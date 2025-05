Carambola sulla provinciale: due auto si ribaltano nel canale, due feriti

VERONA - Nella serata del 6 maggio, intorno alle 21, un incidente ha coinvolto tre veicoli sulla Sp50a in via Don Giovanni Veronese a Erbè. Due delle auto sono finite ribaltate nel canale d’irrigazione adiacente alla carreggiata.





Sei persone sono rimaste coinvolte nell’incidente, di cui due hanno riportato ferite e sono state trasportate all’ospedale di Villafranca. Gli altri quattro occupanti sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verona e Bovolone, con il supporto di un’autogrù, per mettere in sicurezza i mezzi e assistere il personale sanitario del Suem 118. La strada è stata chiusa temporaneamente fino al termine delle operazioni di soccorso. I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalla Polizia Stradale.