Carambola fra 3 auto, sei persone ferite

VERONA - Sei persone sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto nel pomeriggio tre automobili sul cavalcavia di viale Piave, tra Porta Nuova e il casello di Verona Sud. Poco prima delle ore 16.00 una Golf proveniente da Porta Nuova e diretta a un raduno di auto in Zai ha perso il controllo, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, e ha invaso la semicarreggiata opposta, dove stavano transitando una Mercedes e una Peugeot 308, dirette verso il centro città. Due dei feriti sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale Borgo Trento. La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi, con disagi alla viabilità soprattutto proveniente da Verona Sud. Verranno esaminate le immagini di videosorveglianza per verificare la velocità della Golf al momento dell'ingresso su viale Piave.