Carabinieri sequestrano 28 chili di cocaina

VIPITENO - Sequestro di stupefacentinelle scorse: i Carabinieri di Vipiteno hanno scoperto e confiscato ben 28 chili di cocaina, con un valore stimato sul mercato della droga di oltre un milione di euro. L'operazione è avvenuta in un camioncino che è stato sottoposto a un controllo presso la barriera autostradale dell'A22. L'autista, residente in Polonia, era appena entrato in Italia attraversando il confine in direzione sud.

Il sospetto è nato durante un normale controllo di routine dei militari, che ha successivamente portato a una dettagliata ispezione del veicolo, compreso il carico e la documentazione di trasporto. Ciò che ha attirato l'attenzione dei Carabinieri è stata una bolla di trasporto e uno dei 28 scatoloni numerati, che indicavano la destinazione finale della merce. Quest'ultimo era privo di qualsiasi indicazione. In una scoperta scioccante, all'interno di questo scatolone senza segni distintivi, sono stati rinvenuti ben 25 panetti di cocaina. Di fronte a questa scoperta inquietante, l'autista del camioncino è stato immediatamente arrestato con l'accusa di detenzione di ingenti quantità di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, un reato molto grave che comporta gravi conseguenze legali. L'indagine è tuttora in corso, con gli inquirenti che lavorano per risalire alla destinazione finale della cocaina e smantellare qualsiasi possibile rete di traffico di droga associata all'arrestato.