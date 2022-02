Carabinieri ospitano iracheni per corso su esplosivi

VENEZIA - Nell'ambito del Progetto dell'Unione Europea "Ct-Mena -Counter Terrorism in the Middle East and Central Africa", il CoESPU, Centro di Eccellenza per le Stability Police Units dei Carabinieri, ha ospitato presso la propria struttura a Vicenza il corso sul contrasto agli ordigni esplosivi improvvisati e alle minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari.



Il corso è stato a favore degli operatori delle forze di sicurezza del Ministero dell'Interno iracheno.

Il progettoCt-Mena, finanziato dall'Unione Europea, si pone l'obiettivo di fornire supporto tecnico-operativo ai Paesi della regione mediorientale e del nord dell'Africa nel contrasto al terrorismo.