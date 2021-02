Carabinieri di Pordenone arrestano pericoloso latitante ungherese

PORDENONE - Venerdì sera i carabinieri del Comando Provinciale di Pordenone, hanno arrestato un 40enne latitante ungherese.



Sull’uomo c’era un mandato di arresto europeo per sequestro di persona a scopo di estorsione, evasione, furto, falsificazione di documenti, lesioni personali aggravate, minaccia; reati commessi in Ungheria nel 2020 per i quali dovrà scontare la pena di 15 anni di carcere.



Il pericoloso latitante è stato localizzato grazie anche alla collaborazione della Polizia ungherese, e una lunga attività di appostamento e pedinamento. Aveva trovato alloggio in una abitazione isolata di Arzene, frazione di Valvasone.



Ieri sera è scattata la cattura, i Carabinieri avevano atteso che uscisse a bordo dell’autovettura che aveva in uso per bloccarlo e trarlo in arresto.



Arrestato anche il 52enne B.I. pluripregiudicato italiano che ha favorito la latitanza in Italia dell’ungherese.