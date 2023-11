I capricci del Re: “pretende il dentifricio già spremuto sullo spazzolino e i lacci delle scarpe stirati”

REGNO UNITO - Nel suo nuovo libro intitolato "Endgame", l'autore Omid Scobie svela una serie di dettagli intimi sulla vita e le abitudini del Re Carlo III, mettendo in luce il lato più personale del monarca britannico. Tuttavia, è fondamentale affrontare queste rivelazioni con la giusta cautela. Secondo Scobie, il Principe Carlo mostra esigenze particolari nella sua vita quotidiana, richiedendo lussuose lenzuola di lino a 1.000 fili perfettamente stirate durante i suoi viaggi. Inoltre, il monarca avrebbe l'abitudine di chiedere che i lacci delle sue scarpe siano sostituiti rapidamente e stirati al minimo segno di usura. Queste abitudini, insieme alla richiesta di avere esattamente due centimetri e mezzo di dentifricio spremuto sullo spazzolino ogni sera, dipingono un ritratto di Carlo come una persona particolare nelle sue preferenze personali.



Il libro rivela anche tensioni all'interno della famiglia reale, con il Principe Carlo che avrebbe definito suo figlio Harry "quello sciocco" in risposta alle rivelazioni fatte dal Duca di Sussex sulle faide familiari nel suo documentario di Netflix. Scobie giudica Carlo come "un padre imperfetto" e lo accusa di aver supportato fughe di notizie sulla sua famiglia alla stampa. L'autore afferma che Carlo nutre una certa gelosia nei confronti della popolarità di suo figlio maggiore, il Principe William, prevedendo che il regno di Carlo sarà transitorio mentre William avrà il tempo di rinnovare la monarchia. Anche il Principe William viene coinvolto nel libro, accusato di collaborare con cortigiani per dipingere suo fratello minore come emotivamente fragile. Viene anche rivelato che all'erede al trono non è mai piaciuta la cognata Meghan Markle.