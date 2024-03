Cappotto si impiglia nella saracinesca e rimane gambe all’aria: il video virale su TikTok

GALLES - In un mondo sempre più connesso e dominato dai social media, non è raro che gli eventi più straordinari diventino virali in pochissimo tempo. Tuttavia, di tanto in tanto, si verificano episodi che sfidano ogni aspettativa, come quello che ha coinvolto una donna di 72 anni di nome Anne Hughes, la quale è diventata involontariamente una celebrità del web dopo un curioso incidente. Anne Hughes, una signora pensionata che lavora come donna delle pulizie presso un minimarket nel sud del Galles, ha vissuto un momento alquanto insolito quando il suo cappotto è rimasto impigliato nella saracinesca del negozio, lasciandola sospesa a mezz'aria. Il tutto è stato catturato dalle telecamere di sorveglianza e il video è stato prontamente condiviso sui social media, in particolare su TikTok, dove ha rapidamente attirato l'attenzione di milioni di spettatori.

Il video mostra chiaramente il momento in cui Anne rimane bloccata, mentre il personale del minimarket accorre per aiutarla. In breve tempo, il video ha raccolto ben 15 milioni di visualizzazioni, trasformando Anne da una modesta lavoratrice del settore alimentare a una celebrità del web. Nonostante l'incidente, Anne ha mantenuto il suo umorismo, scherzando sul fatto di dover "imparare a gestire la fama". Fortunatamente, non ha riportato ferite nell'incidente e ha elogiato il proprietario del minimarket per averla soccorsa prontamente. Ora, mentre Anne torna alla sua vita quotidiana, è chiaro che questa insolita avventura le ha regalato un momento di celebrità inaspettata. Con il potere dei social media, un evento che potrebbe sembrare banale diventa improvvisamente un fenomeno virale, dimostrando ancora una volta quanto il mondo digitale sia in grado di trasformare le vite delle persone in un batter d'occhio.