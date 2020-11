Cappella Maggiore, schianto tra tre auto: in due finiscono in ospedale

CAPPELLA MAGGIORE - Questa mattina, venerdì, incidente tra tre vetture Lungo via Livel a Cappella Maggiore. ,



Coinvolte una Fiat Freemont condotta da un 68enne di Vittorio Veneto, una Ford Focus con alla guida un 40enne di Cappella e un Range Rover condotto da un 50enne sempre di Cappella.



Secondo la ricostruzione dei Carabinieri intervenuti sul posto, la Fiat Freemont, nel fare inversione di marcia, è rimasta ferma in mezzo alla carreggiata.



In quel momento è stata colpita sulla fiancata dalla Focus che, nel tentativo di evitare l’impatto, ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con il Range Rover.



I conducenti della Ford e del Range Rover sono stati ricoverato con un'ambulanza del Suem 118 all’ospedale di Conegliano. Non sono in pericolo.



I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri dell’Arma di Cordignano.