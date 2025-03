Capolavoro della Fede: Brignone vince il gigante di Are

ARE (SVEZIA) – Giornata perfetta per Federica Brignone, che si impone con autorità nel gigante di Are, firmando la doppietta di manche e centrando la sua 36ª vittoria in Coppa del Mondo. L’azzurra domina con il tempo complessivo di 1'52"67, staccando di 1"36 la neozelandese Alice Robinson e di 1"43 l’italiana Lara Colturi, autrice di una prestazione eccezionale.

Amaro in bocca per Sofia Goggia, che vede sfumare il podio per un errore fatale sul dosso cruciale. La bergamasca, in vantaggio di quattro decimi su Robinson, ha chiuso con un ritardo pesantissimo di 6"76.

Brignone, al nono successo stagionale, si gode il momento magico: “Ho spinto dall’inizio alla fine, Are è una delle mie piste preferite”, ha dichiarato. L'azzurra ora vola in classifica generale con 322 punti di vantaggio su Lara Gut-Behrami, solo nona in gara (+2"52), a otto prove dal termine.