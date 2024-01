Capodanno: a Venezia nessun ferito da botti ma 3 aggressioni

VENEZIA - Venti intossicazioni etiliche, tre aggressioni, tre cadute per i festeggiamenti, ma zero risse e zero lesioni da botti di Capodanno a Venezia nei pronto soccorso cittadini. Tanti - riferisce l'Ulss 3 Serenissima - sono invece stati i "codici bianchi" che hanno chiesto di essere dimessi prima della mezzanotte per poter festeggiare.

All'ospedale Civile di Venezia sono state visitate e curate in totale un centinaio di persone: una decina le intossicazioni da alcol e tre le aggressioni, che hanno provocato ferite e contusioni non gravi. A Mestre sono state accolte fino a questa mattina 220 persone, con 10 "codici rossi" non dovuti ai botti, 60 arancio, 40 verdi.

Sei i pazienti curati per stati di ubriachezza severa, quattro adulti e due minori. "Un bollettino che è un sospiro di sollievo - commenta il dg Edgardo Contato - perché non registra casi di perdita o pericolo di vita, ma che invita a riflettere ancora una volta sulla pericolosità del consumo irresponsabile dell'alcol, da un lato, e di alcuni accessi impropri, o semplici pretese improprie, al Pronto soccorso, dall'altro. Noi accogliamo tutti coloro che ne hanno bisogno, in cambio chiediamo attenzione e sensibilità nei confronti di tutti gli operatori della sanità".