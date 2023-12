Capodanno: sequestrati da Gdf 32mila botti stoccati illegalmente

CITTADELLA - Oltre 32mila botti di Capodanno custoditi illegalmente sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nel magazzino di società nella zona di Cittadella (Padova). Nell'ambito dell'attività di monitoraggio svolta in vista dell'ultimo dell'anno, i baschi verdi hanno inviduato nel magazzino una imgente quantità di fuochi d'artificio di vario genere, non illegali, ma stoccati nel locale assieme ad altro materiale altamente infiammabile, e quindi in modo vietato. I militari hanno accertato che anche l'estintore era collocato in modo tale, dietro alla merce, da non consentirne un rapido utilizzo. Il rappresentante legale della società di commercio è stato denunciato per omissione colposa di cautele o difese contro i disastri o gli infortuni sul lavoro, e commercio abusivo di materie esplodenti.