Capitol...ando a Capital Hill

USA - Sembravano scene di un film quelle viste il 06 gennaio sui nostri schermi, eppure le violenze a Washington erano reali. Un atto denigrato anche dai seguaci di Trump, che ritengono questo comportamento totalmente anticostituzionale.



“La sommossa di Washington non sarebbe mai dovuta avvenire” afferma Rita dal Tennessee “ma posso assicurare che non rappresenta la maggior parte di noi Americani. I media sono per lo più dalla parte dei democratici e quindi soffiano al 100% contro il Presidente Trump. Non è così male come lo fanno apparire. Non mi piace come persona, la maggior parte di quello che dice o scrive, ma il nostro Paese ed il nostro esercito non sono mai stati così forti. Ora che i Democratici hanno la Casa Bianca, il Congresso e la maggior parte del Senato, hanno il pieno controllo per fare ciò che vogliono.”



Tanya dallo Stato di New York ammette “Cerco di non prestare attenzione alle notizie, perché stanno causando una grande divisione. Sebbene il Presidente avrebbe avuto bisogno di qualcuno che gli insegnasse a parlare, credo abbia cercato di combattere la corruzione.”



Anche Al dal New Jersey conferma “Ho smesso di guardare le notizie, due parti che si combattono … non ho mai visto una tale separazione politica …”



Stephanie dal North Carolina è convinta che le elezioni via posta siano state manipolate “Certi Stati hanno permesso d’inoltrare milioni di voti senza firma e quindi sono arrivati anche a nome di persone decedute. Nonostante sia stato provato, non è stato fatto nulla per rimediare. Biden è veramente una brutta persona. E’ stato praticamente inesistente nelle pre-elezioni e non aveva nulla da dire”.



Jason dal Wisconsin invece, nonostante si senta anche lui in imbarazzo per i fatti avvenuti commenta “Questo non è il modo in cui la democrazia opera nel nostro Paese, non lo è mai stato … non ci sarà un’altra elezione, il nostro congresso ha approvato l’elezione e non c’è nulla che Trump possa fare per cambiare il risultato. Le persone che hanno causato questi problemi sono degli estremisti, una piccola percentuale della nostra popolazione. Trump ha aiutato a causare tanta divisione nel nostro Paese: sono contento che se ne vada!”



Non è mai semplice capire quello che accade veramente, le opinioni sono diverse, i colori politici anche, ma tutti sono concordi nel sostenere che la direzione da prendere è ben lungi dalla violenza.