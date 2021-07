Capitaneria di Porto Venezia, interdetti Arsenale e Giudecca

VENEZIA - "Ieri sono state firmate due ordinanze congiunte tra Capitaneria, Comune e Provveditorato per arrecare il minor fastidio possibile alla navigazione da diporto". Lo annuncia Piero Pellizzari, comandante della Capitaneria di Porto di Venezia, in relazione all'organizzazione del G20 dell'Economia a Venezia.



"Abbiamo circondato l'area dell'Arsenale con dei canali. Chiunque dalla terraferma o dalle isola debba spostarsi senza toccare l'area dell'Arsenale lo potrà fare - spiega - . La seconda area di interesse è quella che presenta un'interdizione parziale nel canale della Giudecca. I residenti possono transitare per andare al Lido e le altre zone di interesse.

Tra il 9 e e l'11 luglio ci sarà l'interdizione agli ormeggi lungo i canali marittimi per yacht".