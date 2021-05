Capannone agricolo a fuoco nella notte

VERONA - Poco prima dell’una di stanotte, martedì, vigili del fuoco in azione per lo spegnimento dell’incendio che ha devastato un capannone agricolo in via Valbissara, a Nogara (Verona).



Nessun ferito: sul posto i pompieri di Legnago, Verona e Villafranca con due autopompe, due autobotti un’autoscala e 14 operatori, hanno lavorato fino alle 7 di stamani, prima per spegnere il rogo, poi per mettere in sicurezza tutta l’area.



Distrutti contenitori di olio per motori, cisterne di gasolio agricolo e materiale stoccato. Le elevate temperature hanno poi provocato il collasso della copertura. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.