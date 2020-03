Caos sui divieti, il ministro "smentisce" Zaia sulle passeggiate e sulle chiusure. Ora che si fa?

Caos sui divieti. Nel pomeriggio di venerdì prima c’è stata un’ordinanza del governatore Luca Zaia che prevedeva di non poter fare passeggiate oltre i 200 metri da casa e che presagiva la chiusura dei supermercati la domenica, poi, verso sera, c’è stata invece una disposizione del ministro della Salute Roberto Speranza che di fatto toglieva il limite dei 200 metri da casa e poneva dei divieti sostanzialmente più blandi.

Un susseguirsi di provvedimenti che naturalmente non ha fatto altro che aggiungere confusione in una situazione a dir poco complicata. Non si sa al momento se domani i supermercati del Veneto saranno aperti oppure no. Intanto si fa riferimento alle disposizioni a livello nazionale.

L’ordinanza firmata ieri sera dal ministro Speranza per limitare la diffusione del Coronavirus prevede il divieto di accesso al pubblico in parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici, con lo stop anche all’attività ludica e ricreativa all’aperto. Ma non si parla, ad esempio, del divieto di spostarsi oltre 200 metri da casa e nemmeno dei supermercati chiusi la domenica. "È necessario fare ancora di più per contenere il contagio – ha affermato Speranza -. Garantire un efficace distanziamento sociale è fondamentale per combattere la diffusione del virus. Il comportamento di ciascuno è essenziale per vincere la battaglia".

"Ben venga - ha commentato ieri sera Zaia - quella norma nazionale, estesa e omogenea, non a macchia di leopardo, che ho sempre auspicato e invocato pubblicamente. Senza nessuna volontà di mettersi in contrapposizione. Le ordinanze emesse oggi dal sottoscritto e nelle ore precedenti da altri colleghi presidenti di Regione, come Bonaccini e Fedriga, - ha osservato Zaia - non hanno altro fine e altro scopo se non quello di evitare affollamenti e assembramenti nelle aree pubbliche e nei centri acquisti, attraverso opportuni contingentamenti".

Da capire ora accadrà riguardo le disposizioni di Zaia poi “sostituite” da quelle del ministro.