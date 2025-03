Caos in Romania, Georgescu escluso dalle presidenziali

ROMANIA - La Commissione elettorale rumena ha escluso Calin Georgescu, leader dell'estrema destra filo-russa, dalla corsa alle elezioni presidenziali del 4 maggio, scatenando proteste e scontri tra i suoi sostenitori e le forze dell'ordine. La decisione può essere impugnata presso la Corte Costituzionale, che dovrà pronunciarsi entro il 15 marzo.



Georgescu aveva vinto il primo turno delle presidenziali del 24 novembre, ma il ballottaggio dell’8 dicembre era stato annullato dalla Corte Costituzionale per irregolarità nel finanziamento della sua campagna, con accuse di ingerenza russa e l’espulsione di diplomatici. A fine febbraio, l'ex candidato è stato fermato e interrogato, finendo sotto inchiesta per attentato all'ordine costituzionale, finanziamenti illeciti e costituzione di un'organizzazione di stampo fascista.



La sua esclusione ha suscitato reazioni anche a livello internazionale. Elon Musk ha definito la decisione "una follia", mentre Matteo Salvini ha parlato di un "euro-golpe in stile sovietico", accusando le istituzioni europee di privare i cittadini rumeni del diritto di voto.