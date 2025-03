Caos nei cieli: Heatrow chiuso per blackout, oltre 1.700 i voli cancellati

LONDRA – Giornata nera per il traffico aereo europeo: l’aeroporto di Heathrow, il più trafficato del continente, è rimasto completamente chiuso a causa di un incendio scoppiato in una sottostazione elettrica nella zona di Hayes, a ovest di Londra. Le autorità hanno imposto un blocco totale dei voli almeno fino alla mezzanotte del 21 marzo. Le fiamme hanno causato un blackout su larga scala, lasciando 16.300 abitazioni senza elettricità e costringendo all’evacuazione 150 persone nelle aree circostanti. Per ragioni di sicurezza, è stato creato un cordone di 200 metri e i residenti sono stati invitati a tenere chiuse porte e finestre per la densa colonna di fumo sprigionata dal rogo. Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate.



Secondo i dati di FlightRadar24, il blocco dello scalo londinese ha portato alla cancellazione di oltre 1.700 voli, con pesanti ripercussioni su tutto il traffico aereo internazionale. La compagnia British Airways ha definito l’impatto dell’incidente "significativo", mentre Heathrow Airport Holdings ha chiesto ai passeggeri di non recarsi in aeroporto fino a nuova comunicazione.



Le operazioni di emergenza sono in corso per ripristinare l’alimentazione elettrica il più rapidamente possibile. Nel frattempo, diversi voli diretti a Londra sono stati dirottati su altri scali: un aereo della Qantas da Perth è atterrato a Parigi Charles de Gaulle, mentre un volo United Airlines da New York è stato deviato su Shannon, in Irlanda. L’interruzione di Heathrow ha mandato in tilt l’intero sistema aeroportuale britannico ed europeo, con migliaia di passeggeri bloccati e forti disagi in tutta la rete del trasporto aereo.