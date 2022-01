Caos in Dogana per i tamponi, salta il potenziamento delle linee

TREVISO - Nonostante le pattuglie della polizia locale e la protezione civile a gestire i flussi, ieri al punto tamponi della Dogana un’altra giornata di caos. Ormai succede da diverse settimane, ogni lunedì, quando scatta la corsa al tampone dopo il week end.



Ma ieri doveva essere diverso: l’Ulss2 infatti aveva annunciato l’apertura di 3 nuove postazioni per effettuare i tamponi, raddoppiando praticamente le linee attuali. Così non è stato a causa della mancanza di operatori positivi al Covid e costretti in isolamento. Risultato: traffico paralizzato lungo la tangenziale con code fino a San Lazzaro. Sono circa un centinaio gli operatori sanitari dell’Ulss2 colpiti dal virus, tra i quali anche gli addetti alla registrazione dati dei punti tampone.



Intanto da giovedì per effettuare il tampone nei Covid Point della Marca servirà la prenotazione obbligatoria. I cittadini con l’impegnativa del medico per il tampone dovranno prenotare il luogo, giorno e ora del tampone sul sito dell'azienda sanitaria prima di recarsi al Covid Point. Basterà inserire i dati della tessera sanitaria sul portale dell'Ulss2 (www.aulss2.veneto.it) .