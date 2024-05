Caorle, casone va a fuoco: fiamme spente con l'elicottero - VIDEO

CAORLE (VENEZIA) - Alle 15:40, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti alla Brussa di Caorle per l’incendio di un casone: nessuna persona è rimasta ferita. A causa dell’impervietà del luogo è stato fatto subito intervenire l’elicottero Drago 153 del reparto volo di Venezia insieme alle squadre di Portogruaro e i vigili volontari del posto.

Drago 153 ha effettuato 15 lanci riuscendo a spegnere le fiamme, che rischiavano di estendersi a un altro casone. Ha poi trasportato personale e mezzi delle squadre di terra per le operazioni di bonifica. Le cause dell’incendio di probabile natura accidentale sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate in serata.