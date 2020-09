Canyoning Val Maggiore.

Camminare, arrampicarsi, scivolare, calarsi con la corda, nuotare, immergersi e tuffarsi dalle rocce in un bacino d'acqua. Un'avventura nella natura e tanto, tanto divertimento. Noi vi garantiamo la Guida Alpina e tutto il materiale necessario alla vostra sicurezza ed incolumità, voi dovete portare l'entusiasmo, il sorriso, la voglia di emozionarsi di fronte a quell'ambiente magico che si può trovare solo in un canyon, tra acque cristalline, scivoli di roccia naturali, cascate e pozze d'acqua.

Probabilmente il canyon più divertente di tutto il Veneto, si trova vicino al Lago di Santa Croce, facilmente raggiungibile con l'autostrada Venezia-Belluno.

Proponiamo le due versioni, quella semplice, adatta a tutti (anche bambini dagli 8 anni in su dotati di buona acquaticità) sia quella più lunga che richiede un buon livello di allenamento, voglia di mettersi in gioco oltre che, ovviamente, una buona acquaticità.





COSTO:



- 60 euro la versione più facile, di circa 2 ore

- 80 euro la versione completa, circa 3/4 ore

I prezzi sono comprensivi del noleggio del materiale necessario, muta, imbrago, casco.

Previsti sconti a gruppi o famiglie con più di 4 componenti.