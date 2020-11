Il cantiere della galleria di Monte Baldo accelera

VITTORIO VENETO - Il cantiere per la messa in sicurezza dei due trafori - attivo da alcuni mesi - volge ormai alla conclusione e Autostrade per l’Italia punta a concludere i lavori sulle gallerie del Monte Baldo, tra i caselli di Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord, entro il prossimo 4 dicembre. Gli interventi perciò proseguiranno anche nel corso dei prossimi fine settimana, per non impattare sugli esodi invernali verso le località montane.



L’Assessore ai Trasporti Bruno Fasan, spiega che: «Autostrade per l’Italia ci ha spiegato che bloccare il cantiere il venerdì e riaprilo il lunedì per garantire il transito in entrambe le gallerie durante il week-end, avrebbe comportato la perdita secca di due giorni di lavoro la settima, allungando così la data di conclusione del cantiere stesso oltre quella prevista. Meglio dunque mantenere attivo lo scambio di carreggiata».