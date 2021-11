La cantante dei Brass Against urina su un fan durante un concerto

USA – Quando si parla di rockstar spesso gli eccessi “fanno parte del pacchetto”. Ma quello che è successo al festival Welcome to Rockville al Daytona International Speedway, Florida, è di una bizzarria davvero degno di nota. La cantante della band Brass Against, Sophia Urista, è stata l’artefice di una “pioggia dorata” in diretta.

La protagonista della singolare “esibizione”, che sta dilagando nel web, avrebbe urinato su un suo fan disteso proprio sul palcoscenico mentre eseguiva una cover di “Wake Up”, canzone dei Rage Against the Machine.

Infatti, dopo averlo invitato a salire, avrebbe sorpreso tutti con uno spettacolo “fuori programma”, a detta della band, assolutamente non pianificato. “Non è qualcosa che il resto di noi si aspettava, non è qualcosa che vedrai di nuovo ai nostri spettacoli.”: rassicura la band, che da sempre si pone come obiettivo, attraverso la loro musica, il cambiamento sociale e personale. Ma ora c’è chi si interroga sull’autenticità delle motivazioni che li animano, vista la performance che in molti hanno interpretato come una sorta di trovata pubblicitaria.