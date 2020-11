Cansiglio superstar a Geo & Geo

VITTORIO VENETO – Le immagini delle webcam puntate sul Cansiglio, con tanto di stazioni meteo curate dal vittoriese Andrea Costantini e dai suoi collaboratori, protagoniste ieri pomeriggio, mercoledì, di Geo & Geo la nota trasmissione di Rai3.

All’interno della rubrica dedicata al meteo, curata da Filippo Thiery, si è dato ampio spazio alle immagini che arrivavano dalla piana del Cansiglio e al fenomeno dell’inversione termica che qui si registra. Un microclima che, ad esempio, ieri ha fatto registrare – come spiegato dal meteorologo di Geo & Geo - un'escursione di ben 20 gradi fra i -11°C dell'alba e i +9°C del primo pomeriggio. Hanno poi emozionato le immagini di un tramonto sulla piana di qualche giorno fa.

Orgoglioso dell’ospitata a Geo & Geo Costantini: «Grazie a Filippo Thiery per lo spazio dedicato al progetto di monitoraggio del Pian Cansiglio e alla peculiarità di questi territori che hanno davvero tante curiosità da scoprire. Un grazie anche ai gestori delle "Casere" Malga Filippon e Le Rotte a cui ci appoggiamo per la connessione internet e spazi logistici, senza i quali non sarebbe possibile fruire dei dati in tempo reale. E grazie anche a Le Code che ospiterà la nuova stazione termo-igrometrica professionale che sarà installata nelle prossime settimane insieme alla webcam».