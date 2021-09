Cansiglio, sono nati sette nuovi lupi in Cansiglio: ecco il video

VITTORIO VENETO - Il lupo si è riprodotto nuovamente in Cansiglio nel 2021: dato confermato dall’attività di monitoraggio faunistico condotta dai volontari dell’Associazione Naturalistica Lorenzoni di Vittorio Veneto, che tramite il fototrappolaggio ha confermato la nascita di sette nuovi cuccioli, il numero più elevato rilevato in Cansiglio fino ad ora. Essi sono la terza figliata del branco formatosi in Cansiglio nel 2019: la sua formazione e il suo sviluppo sono stati documentati e studiati dallo stesso gruppo di volontari, e i filmati sono stati pubblicati in brevi documentari pubblicati sui social. I piccoli, nati a maggio, sono stati immortalati il 19 luglio insieme alla madre che li accompagnava presso una pozza d’acqua. Il branco ha utilizzato l’area di randez-vous nella stessa zona dell’anno precedente: la foresta del Cansiglio offre infatti zone remote e indisturbate dove la specie trova i siti ideali per la riproduzione e l’allevamento della prole in sicurezza lontano dai disturbi antropici.

Questo a testimonianza del pregio ambientale dell’area caratterizzata da una grande estensione della foresta e l’abbondanza di ungulati selvatici, preda principale del lupo. I video sono stati prodotti nell’ambito nel progetto di citizen science “Wildlife Camera Project” dell’Associazione Naturalistica Lorenzoni, coordinato da Luca Zanchettin, che da quattro anni monitora la presenza del lupo in Cansiglio, attività iniziata per la sua tesi di laurea in scienze ambientali presso l’Università di Udine. Zanchettin e i volontari dell’associazione a partire al 2018 hanno monitorato con costanza il territorio documentando la formazione della coppia e la costituzione del branco. Il branco è oggi costituito, oltre che dai nuovi nati, dalla coppia alpha, 4 o 5 giovani nati l’anno scorso prossimi alla partenza per la dispersione, e possibilmente da una o due femmine helper nate nel 2019, le quali si trattengono un anno in più sul territorio per aiutare ad accudire i cuccioli prima di andare a loro volta in dispersione come i loro fratelli.

Il numero di individui del branco fluttua durante l’anno in quanto vi è la compresenza di nuovi nati e giovani dell’anno precedente, ma questo numero viene regolato in maniera naturale dalla dispersione e dalla mortalità stabilizzandosi attorno alle 9-10 unità. Le attività del gruppo sono in coordinamento con quelle regionali di monitoraggio su larga scala del lupo, anche ai fini delle analisi genetiche sui campioni rinvenuti. Il gruppo ha raccolto con successo molte informazioni riguardanti la presenza del lupo in Cansiglio molto significative per la gestione del territorio. L’attrezzatura utilizzata nel progetto è stata acquistata grazie ad una raccolta fondi lanciata su Gofundme nel novembre 2020, raccogliendo circa 1000 euro. Tutti i filmati sono stati prodotti senza l’uso di attrattivi e con apparecchiature che non disturbano o alterano il comportamento degli animali.