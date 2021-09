Cansiglio, 5mila persone per la Fiera e il Festival delle Foreste & Boster Nord Est

CANSIGLIO - Grande successo per la Fiera e il Festival delle Foreste & Boster Nord Est, l'evento organizzato da Veneto Agricoltura e Longarone Fiere Dolomiti. Grazie anche a tre giorni di bel tempo, ma soprattutto al ricco carnet di eventi tecnici e alle attrazioni pensate per un pubblico fatto anche di famiglie, l’evento ha attirato oltre 5mila visitatori, che da venerdì a domenica hanno raggiunto la splendida faggeta; numerosissimi gli operatori del settore richiamati dalle ultime novità, dalle dimostrazioni in foresta e dai tanti focus in programma, molti anche i “curiosi” che hanno approfittato della location e delle giornate di sole per trascorrere qualche ora nel cuore della Foresta dei Dogi, oggi Foresta regionale demaniale gestita da Veneto Agricoltura, visitando una fiera assolutamente unica nel panorama nazionale e internazionale.

Un risultato importante dunque per un’edizione, la terza, che ha visto la ripresa delle attività fieristiche in presenza ma soprattutto il coinvolgimenti di numerosi Enti regionali, nazionali ed europei (le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, la Commissione e il Parlamento europeo su tutti), ditte e operatori a testimonianza dello spessore tecnico raggiunto da questa “fiera in foresta”.