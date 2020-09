Canova Tour.

Tour alla scoperta del celebre scultore veneto Antonio Canova e la sua Terra!

Il punto di ritrovo sarà il centro di Asolo, la città dai Cento Orizzonti, amata dal Canova. Vi aspetterà una nostra accompagnatrice locale. Si comincia con una passeggiata accompagnata lungo le vie del borgo, alla scoperta delle storie e degli angoli più curiosi! Al termine della mattinata è concesso del tempo libero per l’aperitivo in piazza e per il pranzo.

Ritrovo alle 14.00 per lo spostamento con propri mezzi verso Possagno.

Qui inizieremo con una breve visita con ns. accompagnatrice al Museo Canova di Possagno, alla sua Casa Natale, all’ala neoclassica della Gipsoteca; un viaggio tra i gessi delle opere più famose distribuite in tutto il mondo.

Per chi desidera vi sarà anche il tempo per la visita all’imponente Tempio Canoviano sulla vetta del colle. E non dimenticate una pausa caffè nella vicina pasticceria con le Meringhe più buone di tutta la provincia!

La quota di partecipazione include l'accompagnatrice locale e bus navetta di Asolo. Da pagare in loco biglietto di ingresso al Museo Canova secondo tariffario vigente.



L’evento verrà realizzato in rispetto alle norme previste per il distanziamento. sociale.