A Cannes Di Caprio premia De Niro: attacco a Trump

CANNES - Leonardo DiCaprio ha consegnato la Palma d’Oro onoraria alla carriera a Robert De Niro durante la cerimonia di apertura della 78ª edizione del Festival di Cannes. L’attore due volte premio Oscar, protagonista di una carriera leggendaria, è stato accolto da una lunga ovazione e da un sentito discorso di DiCaprio, che lo ha definito modello e fonte di ispirazione per tutta una generazione di attori. Nel suo intervento, DiCaprio ha ricordato il loro primo incontro sul set di Voglia di ricominciare nel 1993, sottolineando come De Niro abbia trasformato il modo di intendere la recitazione, spingendo gli attori a vivere ogni ruolo come una vera metamorfosi.

I due hanno poi lavorato insieme anche in Killers of the Flower Moon, presentato proprio a Cannes nel 2023.



Dopo aver ricevuto il premio, De Niro ha ripercorso la sua lunga storia con il festival francese, ricordando la sua prima volta sulla Croisette nel 1973 con Mean Streets di Scorsese e le numerose collaborazioni con grandi registi. L’attore ha poi approfittato del palco per lanciare un duro messaggio politico, criticando apertamente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per i dazi sui film stranieri e per le politiche che, secondo De Niro, minacciano la libertà artistica e la democrazia. De Niro ha invitato il pubblico a difendere la creatività e a reagire con determinazione contro ogni attacco all’arte e alla libertà, sottolineando il ruolo fondamentale della cultura come baluardo contro ogni forma di autoritarismo.