Canile riceve fondi pubblici da 53 Comuni per visite mediche inesistenti

PORDENONE – I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno sequestrato oltre 986.000 euro a una coppia, gestori di un canile nel Friuli Occidentale, accusata di aver truffato 53 Comuni tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Puglia. Secondo le indagini, tra il 2011 e il 2020, i coniugi avrebbero falsificato certificazioni veterinarie per prestazioni mai effettuate e dichiarato animali inesistenti come ospiti della struttura. Gli accertamenti hanno rivelato che 152 animali risultavano tenuti in condizioni igieniche disastrose nella loro abitazione, con 132 già deceduti. Il sequestro, disposto dalla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, ha colpito conti correnti, 21 immobili, tra cui il canile stesso e una villa di lusso. La coppia è stata rinviata a giudizio dalla Procura di Pordenone per truffa ai danni di enti pubblici. Lo segnala oggi la Guardia di Finanza.