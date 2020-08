I cani si azzuffano, un escursionista e un husky cadono da un muretto di tre metri

SCHIO - Doppio soccorso sulla Strada delle Gallerie questa mattina: volo di 3 metri per un sessantenne e il cane di un'altra escursionista. Alle 10.15 la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Schio per un particolare infortunio sul Pasubio.



Mentre un escursionista risaliva con il suo cane la Strada delle Gallerie, all'altezza della settima l'animale si era azzuffato con un husky incrociato al guinzaglio della sua proprietaria.



Cercando di dividerli, l'uomo, 60 anni, di Mozzecane (VR), era però caduto da un muretto di 3 metri, finendo sul sentiero sottostante assieme all'husky.



Arrivati sul posto, i soccorritori hanno prestato le prime cure all'infortunato, lo hanno imbarellato e trasportato fino a Bocchetta Campiglia, dove è stata fatta arrivare l'ambulanza per il probabile trauma al bacino riportato nell'urto.



La squadra è poi tornata sul luogo dell'incidente, perché nel frattempo l'husky non si era più rialzato.



Anche il cane è stato così imbarellato (nella foto) e accompagnato alla macchina della proprietaria, che lo ha portato dal veterinario.