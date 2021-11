Cani finiscono nel canale, scattano i soccorsi

ROVEREDO IN PIANO - I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti lunedì mattina alle ore 8 a Roveredo in Piano, via XX Settembre, per soccorrere 2 cani finiti nel canale maggiore.

Poiché gli animali non riuscivano ad uscire da soli ed erano stremati, un vigile del fuoco, con gli appositi dispositivi di protezione dal rischio acquatico, entrava nel canale e, aiutato dalla squadra, faceva uscire gli animali strappandoli alla morte.



Gli stessi venivano poi consegnati al cinovigile che tramite il loro microchip risaliva al proprietario, che in breve tempo veniva a riprenderli.