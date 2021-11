Cane sbrana un bambino di 10 anni, arrestata la proprietaria dell'animale, per la morte del piccolo

REGNO UNITO- Un bambino di dieci anni, Jack Lis, è morto dopo essere stato sbranato da un cane vicino a Caerphilly, nel Galles. Lo riporta Sky News spiegando che la padrona, una donna di 28 anni, è stata arrestata con l'accusa di non aver controllato adeguatamente un cane pericoloso. La vittima è stata attaccata mentre si recava a fare visita a un amico.

Gli agenti intervenuti sul luogo della tragedia hanno fermato il cane, uccidendolo, ma per il bambino ormai non c'era più nulla da fare. La polizia del Gwent ha aperto un'indagine e interrogato altre due persone che si sono presentate spontaneamente al commissariato. Gli agenti hanno chiesto di limitare la circolazione delle informazioni condivise sui social media per non intralciare le indagini.