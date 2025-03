Il cane salta sul letto e spara al proprietario

STATI UNITI – Un insolito incidente ha scosso la comunità di Memphis in Tennessee (Stati Uniti) quando un uomo è stato ferito da un colpo di pistola esploso dal suo stesso cane. L'incredibile episodio, che sembra uscito da un film, ha avuto come protagonista Jeralde e il suo pitbull di un anno, Oreo. Secondo le informazioni riportate dai media statunitensi, l'incidente è avvenuto lunedì scorso, poco prima delle 4 del mattino. L’uomo si trovava nel suo letto quando il cane Oreo, come spesso accade, è saltato sopra il letto per giocare. Durante il suo "balzo", la zampa del pitbull è rimasta incastrata nel grilletto di una pistola che l'uomo aveva vicino, facendo partire accidentalmente il colpo.



Il proiettile ha colpito Jerald di striscio alla coscia, causando una ferita lieve. Nonostante il dolore, ha avuto la prontezza di chiamare la polizia, raccontando l'inaspettato e bizzarro incidente. "La zampa è rimasta incastrata nel grilletto", ha spiegato l'uomo agli agenti, una versione confermata anche dalla donna che si trovava con lui. "Oreo è un cane molto giocherellone, gli piace saltare sul letto. Ci siamo dimenticati di mettere la sicura", ha aggiunto. Fortunatamente, la ferita non era grave, l’uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Le autorità, dopo una rapida indagine, hanno classificato l'incidente come un "infortunio accidentale", escludendo qualsiasi coinvolgimento criminale.