Cane pittore ha guadagnato 18mila euro con la vendita dei propri quadri

Pastore australiano, foto di repertorio

USA - Era iniziato tutto come un gioco ma, a 9 anni, il pastore australiano Ivy ha già guadagnato 18mila euro con la vendita dei propri dipinti. La storia arriva dal North Carolina dove, come racconta il Mirror, una 58enne vende i quadri del proprio cane, per donare poi i proventi ad associazioni benefiche.

La donna ha spiegato al tabloid inglese che quando il cucciolo aveva due anni gli ha messo in bocca un pennello, per scherzo, ma il cane si è divertito a tal punto che ora, ogni lunedì, crea nuove tele. Utilizza acquerelli, colori acrilici, e altri strumenti per dare vita a quadri, ovviamente astratti, che sono richiesti in tutto il mondo. E sono molto quotati: per un dipinto vengono offerti fino 450 euro.

