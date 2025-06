Cane finisce in un canale e non riesce più a risalire

VICENZA - I Vigili del fuoco sono intervenuti martedì mattina alle ore 9 circa a Grisignano di Zocco per soccorrere un cane in difficoltà.

Il quadrupede, caduto in un canale tra via Fusinato e via Pigafetta, non riusciva a risalire sulla riva, i vigili del fuoco sono intervenuti con una'autopompa serbatoio ed un furgone per trasporto atterezzaztura per un totale di 7 operatori che hanno recuperato l'animale con l'impiego di tecniche S.A.F. (speleo aplino fluviali) e lo hanno messo in salvo.

Le operazioni sono durate un'ora circa dopodiche il cane è stato consegnato alle cure del soccorso veterinario del SUEM di Vicenza.