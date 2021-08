Cane finisce nel canale: scattano i soccorsi

PORDENONE - Due interventi per soccorso animale hanno interessato i vigili del fuoco della destra Tagliamento, con il supporto dei colleghi di Codroipo.

Il primo si è verificato ieri a Polcenigo, nel primo pomeriggio, e ha interessato la prima partenza di Pordenone. In località San Giovanni, infatti, un cane era scivolato in un canale, recuperato poi in buone condizioni dalla squadra VF con i dispositivi per contrastare il rischio acquatico.

L’animale veniva poi affidato alle cure del personale dell’ambulanza veterinaria giunta sul posto.

Il secondo intervento si svolgeva a San Vito al Tagliamento intorno alle ore 17.00.



In questo caso venivano coinvolti i Vigili del Fuoco di Codroipo che si recavano presso il centro sportivo di Savorgnano su segnalazione di alcuni bambini che, mentre giocavano a calcio, sentivano provenire dagli spogliatoi il miagolio di un gatto, bloccato in una finestra.

Dopo essere stato liberato i soccorritori si facevano carico anche delle prime cure, poiché in gravi condizioni.