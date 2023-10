Cane cade dal ponte, una donna entra in acqua per salvarlo ma rimane bloccata

VERONA - Domenica movimentata, sul ponte di Castelvecchio a Verona per il salvataggio dei vigili del fuoco di un cane finito nell’Adige e della sua padrona e di un altro ragazzo entrati in acqua per soccorrere l’animale, ma poi rimasti bloccati sulla secca alla base del pilone. Erano circa le11:00 e la proprietaria dell’animale si trovava sulla sommità del ponte scaligero per ammirare il panorama, quando d'improvviso il cane, una femmina di Samoiedo di 2 anni, si è lanciata dalla finestra, facendo un volo di circa 15 metri, finendo sulle rocce sottostanti. A quel punto la padrona, raggiungeva la riva del fiume ed entrava in acqua per prestare soccorso al cane. In suo aiuto sopraggiungeva un turista tedesco, che aveva assistito alla scena ed entrava in acqua pure lui. Raggiunto il cane ferito i due ragazzi restavano a loro volta bloccati alla base del ponte. I vigili del fuoco, arrivati sul posto con due automezzi e 7 operatori, dopo una veloce valutazione, decidevano di effettuare una manovra S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) calandosi dal ponte per recuperare i malcapitati e l'animale. Constatata la sicurezza delle due persone è stata recuperata per prima Naïa gravemente ferita, la quale è stata subito assistita da un veterinario di passaggio. Successivamente i vigili del fuoco hanno provveduto al recupero delle due persone. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle ore 12:15 con il trasporto del cane presso una clinica veterinaria.