Cane cade in burrone di 20 metri, pompieri lo salvano

VICENZA - Avventura a lieto fine per Mara, un cane setter inglese, caduta oggi in una voragine profonda oltre 20 metri e salvata dai vigili del fuoco che l'hanno recuperata. È successo in una zona boschiva impervia di Via Pila ad Arcugnano: il cane mentre era in giro con il suo padrone e forse per rincorrere qualche animaletto è scivolato nel dirupo.

I pompieri arrivati da Vicenza con il personale di prima partenza e specialisti Saf (speleo alpino fluviale), hanno predisposto la calata di un operatore che ha raggiunto il cane.

Mara si è fatta docilmente imbragare e insieme all'operatore hanno risalito il dirupo. Il cane sano e salvo è stato subito riconsegnato al felice padrone.