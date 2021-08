Il cane abbaiava per attirare l'attenzione sul padrone deceduto in casa

MESTRE - Non riuscivano a contattarlo da giorni, lo trovano in casa senza vita dopo che i vicini si erano insospettiti per il continuo latrare del suo cane.

Il fratello di A.C., 60 anni di Mestre non riusciva più a sentirlo né a contattarlo, da qui è scattato l’allarme.



Ieri forze dell’ordine e sanitari del Suem, dopo aver aperto la porta, non hanno potuto che constatare la morte del sessantenne presumibilmente avvenuta, dato lo stato di decomposizione, da oltre una settimana, durante le giornate di gran caldo.

Il magistrato di turno sta valutando la dinamica del decesso, ma l’orientamento sarebbe di considerare l’episodio come una morte naturale, anche se i rilievi e le analisi sono ancora in corso.



Il corpo si trova all’obitorio del cimitero di Mestre a disposizione dell’autorità giudiziaria.