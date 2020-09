Il candidato presidente Arturo Lorenzoni positivo al Coronavirus

PADOVA - “Il tampone è risultato positivo”. Così Arturo Lorenzoni candidato presidente alla regione ha dato l’annuncio attraverso i social della sua positività al coronavirus.



“Sto bene -rassicura il candidato del centrosinistra - continuerò la campagna elettorale da remoto con incontri in teleconferenza. Cautelativamente devo stare a casa. Come richiesto dalle autorità sanitarie, invito tutte le persone che mi hanno incontrato nell’arco degli ultimi cinque giorni a rivolgersi agli uffici delle rispettive aziende sanitarie per sottoporsi a tampone”.



Lorenzoni questa mattina, venerdì, doveva essere a Padova per la conferenza con il segretario Nicola Zingaretti, ma ha rinunciato perché aveva la febbre. Così ha deciso di sottoporsi subito al tampone, risultando positivo.