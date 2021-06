Canada: chiese in fiamme dopo il rinvenimento di fosse comuni dove sono stati sepolti quasi mille bambini

CANADA - Altre due chiese sono state date alle fiamme in Canada. Salgono così a quattro gli edifici di culto bruciati da ignoti come probabile reazione alla scoperta di un migliaio di tombe anonime nelle ex scuole per nativi gestite dalla Chiesa cattolica su mandato del Governo canadese fino agli anni Settanta. Ad oggi sono stati rinvenuti i resti di 761 di bambini nativi nell’ex collegio di Marieval e di 215 bambini a Kamloops, nella British Columbia.