Canada: per il caldo mamma orsa e suoi cuccioli entrano nella piscina di un giardino

CANADA - In Canada per via della temperatura da record di 49,5 gradi, non provoca disagi solo all’uomo ma anche alla fauna selvatica, a tal punto che una mamma orsa e i suoi 2 cuccioli sono entrati in un giardino e si sono fatti un bel bagno nella piscina per rinfrescarsi un po’ come si vede dal filmato proveniente da Coquitlam.

IL VIDEO