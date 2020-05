E il campo da rugby dove lo mettiamo?

VITTORIO VENETO - La giunta Miatto vuole mettere il campo da rugby nell’areoporto di San Giacomo, il PD vittoriese insiste per l’area Victoria. Il ritorno dei tecnici del demanio, in sopralluogo sulle proprietà ex militari, rilanciano la polemica.

Ambizioso il progetto del comune, annunciato dal vicesindaco Gianluca Posocco, che vorrebbe nell’area abbandonata di San Giacomo il nuovo campo per il rugby assieme a un campo per il calcio femminile e uno per allenamenti delle squadre giovanili.

Contrario Dus del PD, che insiste perché il campo venga realizzato vicino all’area Victoria, dove il progetto era stato contestato per motivi di spazio. Sembra infatti che in quel prato il campo ci stia appena a pelo, senza i necessari spazi intorno per la sicurezza e per eventuali tribune.

Pertanto il quesito è il seguente: la nuova cittadella dello sport va messa in centro città o nell’area periferica di san Giacomo?